О нас....
Магазин Nice rb 600
занимается поставками приводов для ворот и шлагбаумов
. Мы оптово-розничная организация и даем нашим диллерам приятные цены на продукцию. Имея собственное производство откатных ворот мы предлагаем низкие цены от объема вашего заказа и дальнейшего сотрудничества. Почему мы выбрали для себя такое имя? Привод для откатных ворот Nice rb600
- это пожалуй лучшее изобретение компании Nice за всю историю производства автоматики. Надежный, неприхотливый, имеет огромный запас прочности и ресурс работы. Не подведет вас в течении долгих лет эксплуатации. Автоматика Nice rb600
- символ надежности и практичности в использовании и ремонтопригодности.
Наша команда специалистов оказывает услуги по установке приводов на откатные ворота
, распашные ворота
и монтаж шлагбаумов.
Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками оборудования, весь наш товар в магазине имеет гарантийные сроки эксплуатации. Обращаясь к нам вы получаете только оригенальную продукцию, поддержку и полный пакет документов.