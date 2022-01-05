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Автоматика для ворот и шлагбаумы
Г. Пушкино, Ул. Боткинская 33 стр. 4
+7-499-130-28-02
+7-903-130-28-02

Пн-Сб: С 9:00 до 18:00

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ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ С АВТОМАТИКОЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ С АВТОМАТИКОЙ В КОМПЛЕКТЕ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ
МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ СБОРКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
РАСПРОДАЖА АВТОМАТИКИ BFT ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ. ВСВЯЗИ С ПЕРЕПОЛНЕНИЕМ СКЛАДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ МЫ РАСПРОДАЕМ ПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ПО ЗАКУПОЧНЫМ ЦЕНАМ
СНИЗИЛИ ОПТОВУЮ СТОИМОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ NICE ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТАКИЕ ЦЕНЫ НА ОПТ МОЖЕМ ДАТЬ ТОЛЬКО МЫ.

 
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Комплектующие Ролтэк Евро 6 метров для откатных ворот
Комплектующие Ролтэк Евро 6 метров для откатных ворот
24 000 руб. 22 500 руб.

Новости

Установка приводов на распашные ворота. Цены 05.01.2022
Установка приводов на распашные ворота. Цены
ВСЯ ПРАВДА О МАРКЕТ ПЛЕЙСАХ 24.12.2021
ВСЯ ПРАВДА О МАРКЕТ ПЛЕЙСАХ
Установка шлагбаума. Цены 16.12.2021
Установка шлагбаума. Цены
Комплект Ролтэк МИКРО по низкой стоимости 20.11.2021
Комплект Ролтэк МИКРО по низкой стоимости
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Новинки
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Хит!Новинка
Откатные ворота для проема 4 метра
Откатные ворота для самостоятельной установки на участке. Для шиирины проема 4 м...
36 500руб. 40 700 руб.
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Привод NICE TH1500 ( TOR ) для откатных ворот
Мощный и надежный привод NICE TH 1500 ( TOR ) для откатных ворот весом до 1500 к...
20 799руб. 24 500 руб.
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Откатные ворота для проема 4.5 метра
Откатные ворота для самостоятельной установки на участке. Для шиирины проема 4.5...
40 500руб. 44 700 руб.
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Модуль GSM управления воротами с телефона
Модуль управления автоматикой ворот и шлагбаумами с телефона...
11 500руб. 15 600 руб.
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Привод NICE TH1500KIT ( TOR ) для откатных ворот
Мощный и надежный привод NICE TH 1500 ( TOR ) для откатных ворот с рейкой 5 шт....
23 200руб. 25 500 руб.
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Скоростной привод NICE RB500HS для откатных ворот
Скоростной привод NICE RB 500 HS для откатных ворот весом до 500 кг....
29 500руб. 35 900 руб.
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Гидравлический шлагбаум FAAC 615/4 BPR
Надежный гидравлический шлагбаум работающий в - 40 градусов....
53 500руб. 68 700 руб.
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Комплектующие Алютех с приводом RTO 500
Комплектующие Алютех 6 метров с приводом RTO 500 KIT...
29 500руб. 36 700 руб.
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Приводы FAAC 414 KIT SLH для распашных ворот
Автоматика отлично подойдет для створки ворот массой до 400 кг....
31 000руб. 43 500 руб.
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Хит!Новинка
Комплектующие Алютех с приводом RTO 500
Комплектующие Алютех 6 метров с приводом RTO 500 KIT...
29 500руб. 36 700 руб.
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Хит!Новинка
Скоростной привод NICE RB500HS для откатных ворот
Скоростной привод NICE RB 500 HS для откатных ворот весом до 500 кг....
29 500руб. 35 900 руб.
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Привод BFT DEIMOS BT A400 с рейкой 5 штук
Привод BFT DEIMOS BT A400 для откатных ворот весом створки до 400 кг. с зубчатой...
15 500руб. 17 800 руб.
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Гриндер Левша 610 PRO
Поворотный гриндер Левша 610 PRO
23 500руб. 25 200 руб.
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Комплектующие Алютех 7м. для откатных ворот
Комплектующие Алютех с направляющей 7 метров. Для проема 4.5 метра....
13 600руб. 14 500 руб.
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Комплектующие Ролтэк МАКС 9 метров для откатных ворот
Комплектующие Ролтэк МАКС 9 метров. Максимальный вес створки 2 тонны....
81 500руб. 83 400 руб.
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Хит!Новинка
Модуль GSM управления воротами с телефона
Модуль управления автоматикой ворот и шлагбаумами с телефона...
11 500руб. 15 600 руб.
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Новинка
Привод NICE TH1500 ( TOR ) для откатных ворот
Мощный и надежный привод NICE TH 1500 ( TOR ) для откатных ворот весом до 1500 к...
20 799руб. 24 500 руб.
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Новинка
Привод NICE TH1500KIT ( TOR ) для откатных ворот
Мощный и надежный привод NICE TH 1500 ( TOR ) для откатных ворот с рейкой 5 шт....
23 200руб. 25 500 руб.
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Хит!Новинка
Модуль GSM управления воротами с телефона
Модуль управления автоматикой ворот и шлагбаумами с телефона...
11 500руб. 15 600 руб.
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Хит!
Приводы FAAC 414 KIT SLH для распашных ворот
Автоматика отлично подойдет для створки ворот массой до 400 кг....
31 000руб. 43 500 руб.
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Комплектующие Алютех с приводом RTO 500
Комплектующие Алютех 6 метров с приводом RTO 500 KIT...
29 500руб. 36 700 руб.
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Гриндер Левша 610 PRO
Поворотный гриндер Левша 610 PRO
23 500руб. 25 200 руб.
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Скоростной привод NICE RB500HS для откатных ворот
Скоростной привод NICE RB 500 HS для откатных ворот весом до 500 кг....
29 500руб. 35 900 руб.
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Пульт управления Doorhan Transmitter 2-PRO-Black
Пульт управления Doorhan Transmitter 2-PRO-Black для ворот и шлагбаумов...
950руб. 1 200 руб.
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О нас....

Магазин Nice rb 600 занимается поставками приводов для ворот и шлагбаумов. Мы оптово-розничная организация и даем нашим диллерам приятные цены на продукцию. Имея собственное производство откатных ворот мы предлагаем низкие цены от объема вашего заказа и дальнейшего сотрудничества. Почему мы выбрали для себя такое имя? Привод для откатных ворот Nice rb600 - это пожалуй лучшее изобретение компании Nice за всю историю производства автоматики. Надежный, неприхотливый, имеет огромный запас прочности и ресурс работы. Не подведет вас в течении долгих лет эксплуатации. Автоматика Nice rb600 - символ надежности и практичности в использовании и ремонтопригодности.
Наша команда специалистов оказывает услуги по установке приводов на откатные ворота, распашные ворота и монтаж шлагбаумов. 
Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками оборудования, весь наш товар в магазине имеет гарантийные сроки эксплуатации. Обращаясь к нам вы получаете только оригенальную продукцию, поддержку и полный пакет документов.


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2022 год. Адрес самовывоза товара указан на карте.
+7-499-130-28-02
+7-903-130-28-02